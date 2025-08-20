Esra Bilgiç sosyal medya hesabından sevgilisini paylaştı! Yeni aşk pozları

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Esra Bilgiç sevgilisini artık gizlemekten vazgeçti.

Bir süredir Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu Esra Bilgiç, sevgilisiyle birlikte Etiler'de görüntülenmişti.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Kendisine yöneltilen evlilik sorularına yanıt veren Bilgiç, 'Her şey yolunda. Evlilik için henüz çok erken' demişti.

Sevgilisiyle çıktığı tatillerden pozlarını da paylaşan oyuncu yine aşka geldi.

Bilgiç, sevgilisi Faruk Sabancı, ile birlikte olduğu romantik fotoğrafı kalp emojisiyle Instagram hesabından paylaştı.