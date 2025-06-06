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Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı çiftinden tatil pozları

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı çiftinden tatil pozları Magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Esra Bilgiç yaz sezonunu açtı. Güzel oyuncu, sevgilisi Faruk Sabancı ile olan romantik anlarını sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.