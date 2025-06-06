Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı çiftinden tatil pozları

Haber Merkezi
Rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç, özel hayatıyla da magazin gündeminde sık sık yer alıyor.
Esra Bilgiç, futbolcu Gökhan Töre ile boşanmasının ardından uzun süre sürdürdüğü aşk orucunu Sabancı Ailesi'nin veliahtlarından biri olan Faruk Sabancı'yla bozmuştu.
YAZ SEZONUNU SEVGİLİSİ İLE AÇTI
Aşk hayatındaki gelişmelerle gündemden düşmeyen güzel oyuncu Esra Bilgiç, yaz sezonunu sevgilisiyle birlikte açtı.
Gözlerden uzak bir tatilin keyfini çıkaran çift, romantik anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU
Esra Bilgiç'in tatil paylaşımına takipçileri de kayıtsız kalamadı.
Ünlü güzelin pozları beğeni yağmuruna tutuldu.
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