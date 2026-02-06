Eşref Rüya setinde kaza! Ceren Benderlioğlu'nun eli yandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eşref Rüya dizisinde Irmak karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu'nun eline kaynar çorba döküldü.

Yaşanan kaza sonucu eli ağır şekilde yanan oyuncuya, sette hazır bulunan ambulans ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı.

SET DURMADI

Yaşananları sosyal medya hesabından anlatan Benderlioğlu, yanan elini sosyal medya hesabından paylaşırken, hayranlarından 'geçmiş olsun' mesajları yağdı. Ceren Benderlioğlu yaşadığı bu olumsuzluğa rağmen seti terk etmedi ve çekimlerine devam etti.