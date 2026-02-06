Abone ol: Google News

Eşref Rüya setinde kaza! Ceren Benderlioğlu'nun eli yandı

Şu sıralar Eşref Rüya dizisindeki performansıyla dikkat çeken Ceren Benderlioğlu'nun eline kaynar çorba döküldü.

06.02.2026 07:49
  • Ceren Benderlioğlu'nun Eşref Rüya dizisi setinde eline kaynar çorba döküldü.
  • Olay sonrası, setteki ambulans ekibi Benderlioğlu'na hemen müdahale etti.
  • Oyuncu, kazaya rağmen seti terk etmeyerek çekimlere devam etti.

Eşref Rüya dizisinde Irmak karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu'nun eline kaynar çorba döküldü.

Yaşanan kaza sonucu eli ağır şekilde yanan oyuncuya, sette hazır bulunan ambulans ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı.

SET DURMADI

Yaşananları sosyal medya hesabından anlatan Benderlioğlu, yanan elini sosyal medya hesabından paylaşırken, hayranlarından 'geçmiş olsun' mesajları yağdı. Ceren Benderlioğlu yaşadığı bu olumsuzluğa rağmen seti terk etmedi ve çekimlerine devam etti.

