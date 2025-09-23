Evlenince ekrana ara vermişti! Şilan Makal imaj tazeledi

Ünlü oyuncu Şilan Makal, uzun süre aşk yaşadığı futbolcu Şener Özbayraklı ile Mayıs 2020'de evlenmişti.

İSTANBUL'U TERK ETTİ

Gelin olduktan sonra oyunculuğa ara veren ve uzun zamandır da ortalarda görünmeyen Şilan Makal, geçtiğimiz yıl İstanbul'u terk etmiş ve Göcek’e yerleşmişti.

Rol aldığı tiyatro oyunuyla oyunculuğa yeniden yeşil ışıl yakan Şimal Makal şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

"KAHKÜLLÜ ŞİMAL"

Saçlarının rengini açtıran ve kakül kestiren Makal, yeni imajını “Beni uzun süre böyle görebilirsiniz.” notu ile paylaştı.