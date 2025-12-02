Fahriye Evcen Dubai'ye gitti! Kırmızı elbisesiyle pozlar verdi

- Fahriye Evcen, iki çocuğu olduktan sonra uzak kaldığı ekranlara Dubai gezisiyle geri döndü.
- Instagram hesabından kırmızı elbisesiyle verdiği pozları paylaşarak hayranlarının beğenisini topladı.
- Evcen, tatil sırasında çeşitli davetlere de katıldı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Ekranların en çok kazanan isimlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde birbirlerine aşık olmuş 2017'de evlenmişlerdi. Ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.
DUBAİ GÜNLERİ
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Evcen'in yeni tatil rotası ortaya çıktı. Fahriye Evcen'in Instagram'daki paylaşımlar sonrası Dubai'de olduğu görüldü.
KIRMIZI ŞIKLIĞI
Sadece tatile gitmeyen Evcen, gelmişken davetlere de katıldı. Fahriye Evcen, kırmızı elbisesiyle boy gösterdi. Katıldığı davette boy boy pozlar veren Evcen, takipçilerinin beğenisi sundu.
Evcen'in 13,6 milyon takipçili hesabından yayınladığı pozları, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.