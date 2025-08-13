Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in evliliğinde kriz var! Soyadını sildi

Başrollerinde beraber yer aldıkları Çalıkuşu dizisinde birbirlerine aşık olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2016 yılında evlenmişti. 2019'da Karan'ı, 18 Ocak 2023 tarihinde ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.

Evlilikleriyle magazin sayfalarında örnek çift olarak gösterilen ikiliden bu defa kötü haberler var.

ÖZÇİVİT SİLİNDİ

Fahriye Evcen, sosyal medya hamlesiyle gündemi salladı. Evcen'in Instagram profilinden soyadını kaldırması takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ayrılık iddialarının hızla yayılmasından saatler sonra oyuncunun yeniden 'Özçivit' soyadını yazdığı görüldü.

Burak Özçivit, yer alacağı projeler için bölüm başına istediği iddia edilen yüksek ücretlerle çok konuşulurken, son olarak Fahriye Evcen'in de izleyiciyle yeniden buluşacağı öğrenilmişti.

Ünlü çiftten boşanma iddialarına dair herhangi bir açıklama gelmedi.