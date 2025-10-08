Fahriye Evcen’den çocuklu yeni kare! Son pozu oğlu Kerem’le

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlenmişlerdi.

Ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.

Ünlü çift, boşanma iddialarının ortaya çıkmasından günler sonra birlikte poz vermişti. İkili, otomobil içindeki yeni karelerini peş peşe Instagram hesaplarından yayımlamıştı. Evcen ile Özçivit, bu paylaşımla birlikte boşanma dedikodularına yanıt vermiş olmuştu.

SON KARE DE BEĞENİLDİ

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu, 13,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından oğlu Kerem ile yeni fotoğrafını paylaştı. Takipçileri son kareye de beğendi yağdırdı.