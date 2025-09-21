Fenerbahçe başkanlık seçimi: Ünlü isimler de oy kullandı

Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi tamamlandı.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan oy verme işlemi, saat 10.00'da başlayıp saat 17.00'de sona erdi.

OYLAMA SONA ERDİ

Kongrede başkan adaylarından Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için ise sarı pusula kullanıldı.

ÜNLÜ İSİMLER DE OY KULLANDI

Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcularından Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Volkan Demirel'in yanı sıra kaptan Mert Hakan Yandaş, eski basketbolcu ve Eski TBF Başkan Vekili Ömer Onan, Eski Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, eski yönetici Abdullah Kiğılı, dizi ve sinema oyuncuları Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Ahmet Kürşat Öçalan ile birçok ünlü sima da oy kullanmak için kongre alanına geldi.

Oy kullanmak için stadyuma gelen sarı-lacivertli kongre üyeleriyle birlikte minik taraftarlar da renkli görüntüler oluşturdu.