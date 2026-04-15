Kayseri'de 43 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 43 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasıyla aranan Y.K. (30), polis tarafından yakalandı.
Kayseri'de Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 43 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası bulunan Y.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda firari hükümlü saklandığı adreste yakalandı.
Gözaltına alınan Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)