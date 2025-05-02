Ferhat Göçer'den itiraf! Neden doktor olduğunu açıkladı

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'Kızım' 'Unutmuş Çoktan' 'Biri Gelsin' 'Yıllarım Gitti' şarkılarıyla müzik sektörünün başarılı sanatçılarından olan Ferhat Göçer, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına konuk oldu.

Ünlü şarkıcı, hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Gerçek mesleği doktorluk olan sanatçı, bu mesleği seçmesinde, henüz bebekken yaşamını yitiren kardeşi Serhat’ın etkisi olduğunu söyledi:

"BİR YAŞINDA BİLE DEĞİLDİ"

“Bu mesleğin sebebi Serhat. Bunu hep düşünmüşümdür. Serhat için hekimliği bırakmamış olabilirim. Sadece annem, babam için değil yani. 1 yaşında bile değilken zatürreden öldü.”

"ERKEK ÇOCUK OLSUN MANTIĞI"

Göçer, kız kardeşlerinin hayata geliş sebebinin de Serhat’ın vefatı olabileceğini dile getirdi: “Üç kız kardeşimin olmasının sebebi de belki odur. Bir başka erkek çocuk olsun mantığıyla. Ama arka arkaya üç kız oldu. Annemle bunu konuşmadım ama empati kurmaya çalışıyorum; muhtemelen Serhat’ın yerini doldurabilecek bir erkek çocuk arayışı içindeydiler. Çünkü öğretmen iki insan, ekonomik şartlar belli, dört çocuk çok zor. Ama belli ki hep ‘Bir başka erkek çocuk daha gelir mi, bir Serhat daha doğar mı’ diye düşündüler. Muhtemelen ismini de Serhat koyacaklardı.”