Fit anne Survivor Sahra Işık hamilelik kilolarını verdi! Son haline yorum yağdı

Ekranların en popüler yarışması Survivor ile ünlenen Sahra Işık ve eşi iş insanı İdris Aybirdi, merakla bekledikleri ilk bebeklerine 12 Haziran 2025 günü kavuşmuştu. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden taze anne Işık'ın son hali dikkat çekti.

KİLOLAR GİTTİ

Doğum sonrası hem emzirerek hem de sağlıklı beslenerek spora başlayan Survivor Sahra, kısa bir süre sonra fazla kilolarından kurtularak eski formuna kavuştu. Işık, son karelerde fit haliyle beğeni topladı.

Eşi ve bebeğiyle Bodrum'a tatile giden Sahra Işık, bebeğini denize sokmuştu. Işık o anları "Yiyeceğim seni. İlk doğduğundaki gibi ağladı kuzum. Sonraki girmesinde hiç ağlamadı ama" demişti.