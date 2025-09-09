Galatasaraylı Yunus Akgün'ün nişan fotoğrafları! Karelerin altına Fenerbahçe esprileri yapıldı

A Milli Takım kampında yer alan futbolculardan Yunus Akgün, şu sıralar özel hayatıyla gündemde.

Sevgilisi Tuğçe Alaca ile nişanlanan futbolcunun mutlu anları sosyal medyaya düştü.

Genç futbolcu, nişan hazırlıkları için takımından izin aldı. Ailesiyle birlikte Tuğçe Alaca'nın babaevinde sade bir nişan töreni yaptı.

"EN GÜZEL HEDİYE"

Yunus Akgün, 1 Ocak 2025'te teknede romantik bir şekilde evlilik teklifinde bulunmuş, o anları da "Bu yıldan kalan en güzel an" notuyla paylaşmıştı. Tuğçe Alaca'nın da sosyal medyada "Bu yılın bana en güzel hediyesi" sözleriyle duyurduğu bu teklif, günlerce gündemde kalmıştı.

EŞİ FENERLİ

Yunus Akgün'ün nişan haberinden sonra eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu yine gündem oldu. Aktürkoğlu, geçtiğimiz aylarda evlendiği eşinin Fenerbahçeli olduğu biliniyordu. Ardından Fenerbahçe'ye transfer olması, sosyal medyada "eşinin isteği üzerine takım değiştirdi." iddialarını beraberinde getirmişti.

Akgün'ün nişan karelerinin paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, bu geçmiş olayı hatırlatarak esprili yorumlarda bulundu.

"GALATASARAYLI YENGE İSTİYORUZ"

"Galatasaraylı yenge görmek istiyoruz" , "Kerem'den sonra Yunus da kaybettik, yenge hangi takımlı acaba?", "İnşallah Fenerli değildir" gibi yorumlar, binlerce beğeni aldı.