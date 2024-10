Gelin adayı Hanife Gürdal kocasını boşadı! Tek celsede bitti

Haber Merkezi

Katıldığı izdivaç programları ile adını duyuran ve sosyal medyada fenomen olmayı başaran Hanife Gürdal'dan yeni haber var.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gürdal, başörtülü hali ile tanınmasının ardından açılarak büyük bir yankı uyandırmıştı. Bir dönemin çok konuşulan gelin adayı özel hayatıyla da dikkat çekiyordu.

Kemal Ayvaz'la bir küsüp bir barışan fenomen gelin adayı, boşanmayı istemeseler de eşi Kemal'in kendisinin arkasında durmadığını ve eşinin ailesi tarafından sevilmediğini söylemişti.

"TEK CELSEDE BİTTİ"

"İyi kötü her anımı sizinle paylaştım, kiminiz çok sevdi kiminiz yargıladı fakat ben her zaman olanı olduğu gibi aktarmayı seven biri oldum, lafın kısası evlilik birliğimizi sevgisizlik saygısızlık adı altında dün tek celsede anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız" diyen Hanife şunları söyledi:

"HANİFE GÜRDAL OLARAK UYANDIM"

"Hayat çok garip 5 yıldır anlaşamadığım kişiyle bugün anlaştım ve bitti. Bundan sonraki hayatımda kişinin kiminle ilgilendiği flörtleştiği bölümler benim ilgi alanımda değil ve lütfen bana da bu durumu bilgilendirme yapmayın! Eğer ben hayrını görüp mutlu olsaydım bugün bunları yazıyor olmazdım, yeni hayatımın ilk gününe Hanife Gürdal olarak uyandım tüm güzelliklerin beni bulacağından yana şüphem yok (benim olan beni bulacaktır) İlk ve son açıklamamdır kendisi Hanife'nin kocası tarafından ilgi görüyormuş gibi değil de bekar bir erkek tarafından ilgi görüyormuş gibi düşünebilirsiniz."