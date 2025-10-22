Gigi ve Bella Hadid kardeşler, ablalarını evlendirdi! Düğünden kareler var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gigi Hadid ile Bella Hadid kardeşlerin ablası Alana Hadid, gelin oldu. Filistinli bir baba ve Hollandalı bir annenin çocukları olarak ABD'de dünyaya gelen ve Anwar adında erkek kardeşleri olan ünlü süper modeller, 42 yaşındaki üvey ablaları Alana'nın Ross Williams ile 18 Ekim'de gerçekleşen düğününe katıldı.

Hadid kardeşler, düğünden fotoğrafları paylaştı.

BABAEVİNDE GELİN OLDU

Alana Hadid'in düğünü, baba Mohamed Hadid'in Los Angeles'taki evinde gerçekleşti. Alana Hadid; "Bunu bizim için anlam ifade eden bir yerde yapmak istedik, bu yüzden babamın evi doğal bir fikirdi." dedi.

30 yaşındaki Gigi Hadid ile 29 yaşındaki Bella Hadid'in birden fazla üvey kardeşi var. Filistinli babaları Mohamed Hadid'in, ilk eşi Mary Butler'dan 42 yaşında Alana ve 45 yaşında Marielle adında iki çocuğu daha var.

Hadid kardeşler ayrıca bir kız kardeşleri daha olduğunu 2023'te öğrendi. Mohamed Hadid'in eski eşi Terri Hatfield Dull'dan da 23 yaşında Aydan Nix adında bir kızı var. Gigi ve Bella Hadid kardeşler, Aydan Nix ile iki yıl önce tanıştıklarını, bu yıl mayıs ayında açıklamıştı.