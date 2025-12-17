Abone ol: Google News

Gonca Vuslateri'den Fatih Ürek paylaşımı geldi

Ekranların ünlü isimlerinden Gonca Vuslateri, aylardır yoğun bakımda olan yakın arkadaşı Fatih Ürek hakkında bir paylaşım yaptı.

Yayınlama Tarihi: 17.12.2025 07:12
  • Gonca Vuslateri, yoğun bakımda olan arkadaşı Fatih Ürek hakkında bir paylaşım yaptı.
  • Ürek'in tedavisi devam ediyor ve hayati fonksiyonlarını henüz tek başına sürdürebilecek seviyeye ulaşmadı.
  • Vuslateri, Instagram'da "Hep duamızdasın canım" notunu paylaştı.

Evinde rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor. 

"HEP DUALARIMIZDASIN"

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, yakın arkadaşı Fatih Ürek'in sağlık durumunu yakından takip ediyor. Fatih Ürek'le ilgili sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu, Instagram'dan arkadaşının karesini paylaşarak ''Hep duamızdasın canım' notunu düştü.

Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, açıklamasında "Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı." ifadelerini kullandı.

