Gonca Vuslateri'den Fatih Ürek paylaşımı geldi

- Gonca Vuslateri, yoğun bakımda olan arkadaşı Fatih Ürek hakkında bir paylaşım yaptı.
- Ürek'in tedavisi devam ediyor ve hayati fonksiyonlarını henüz tek başına sürdürebilecek seviyeye ulaşmadı.
- Vuslateri, Instagram'da "Hep duamızdasın canım" notunu paylaştı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Evinde rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor.
"HEP DUALARIMIZDASIN"
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, yakın arkadaşı Fatih Ürek'in sağlık durumunu yakından takip ediyor. Fatih Ürek'le ilgili sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu, Instagram'dan arkadaşının karesini paylaşarak ''Hep duamızdasın canım' notunu düştü.
Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, açıklamasında "Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı." ifadelerini kullandı.