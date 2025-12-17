Tolga Karel eski eşine cevap verdi: Benden özür dilemeni bekliyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yıllar önde final yaptığı halde hala tekrarları reyting rekorları kıran projelerden 'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteriyle tanınan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakmış ve ABD'ye taşınmıştı. 2018'de tır şoförlüğü yapmaya başlayan Karel, kariyerinde köklü bir değişikliğe gitmişti.

Manken Günay Musayeva ile ilk evliliğinden Cihangir adında bir oğlu olan Karel, şu sıralar eski eşiyle yaşadığı polemikle gündeme geliyor.

TOLGA KAREL'E ULAŞAMIYOR

Musayeva, katıldığı bir programda Karel'e ulaşmaya çalıştığı halde ulaşamadığını ve Cihangir'in babasının öldüğünü zannettiğini açıklamıştı.

HAYALİ VAR

Cihangir'in hastalandığında en büyük hayalinin Disneyland'a gitmek olduğunu söyleyen Musayeva, Tolga Karel'den dönüş alamadığı için yurt dışına çıkaramadığını, bu sebeple hayalini gerçekleştiremediğini söylemişti.

Ünlü isim, programda eski eşiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

''Cihangir hastalandı, sağlık sorunları çıktı. Bunun için İngiltere'de önemli bir doktordan randevu aldım. Babasına yazdım, ki sağlık sorunları için lütfen izin kağıdı gönderir misin diye. Yaklaşık 5 yıldır hayali Disneyland'a gitmek. Bunu anlattım. Mesaj attı, sesli mesaj attı. Lütfen dedi, benim hayalim. İzin kağıdını gönderir misin? Belki dedim doğum gününde insafa gelir. Çocuğun sesini dinler belki bir şey olur. Göndermedi. Yine cevap alamadık, göndermedi. Kendisinden hiçbir zaman maddi manevi bir beklenti içinde olmadık. Biz aştık artık bu konuları. Cihangir'le kabullendik. Şimdi 4 çocuğu olduğunu gösteriyor. 5. çocuğunu gözden çıkarmış.''

Musayeva'nın bu sözlerinin ardından Tolga Karel'den cevap gecikmedi. Karel, Instagram hesabından konuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

''ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUM''

Karel, "Beni hiç tanımayan sadece o kadının yalanları ve iftiraları yüzünden diğer 4 çocuğumun varlıklarını ve yaşamlarını hiçe sayıp sadece 1 çocuğumun üzerinden bana ve aileme şahsiyetime yorum yapanların diğer çocuklarımın onuru ve şerefi adına benden ciddi bir özür dilemesini bekliyorum! Aksi takdirde ölümlü dünya hiçbirine kulluk hakkımı helal etmiyorum!" ifadelerini kullandı.