Şebnem Bozoklu bazı insanları hayatından çıkardı: Gerçek değillerdi

Popüler birçok projede yer alan Şebnem Bozoklu, konuk olduğu programda samimi açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncu hayatından çıkardığı kişiyi de anlattı.

"GERÇEK İNSAN LAZIM"

İçtenlikle hayatından bahseden Bozoklu, “Hayatımda sadece gerçek insanlar olsun istiyorum. Gerçek değil, imajı sahte olan kişilerle yolum kesişmesin. Onlarla olan bağlarımı tamamen kopardım." ifadelerini kullandı.

"BAĞIMI KESTİM"

Oyuncu, bu kararının bir kırgınlık veya öfke değil, kendi huzurunu koruma isteğinden kaynaklandığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Enerjimi ve zamanımı gerçek olmayan insanlara harcamak istemiyorum. Hayatımdaki kişiler içten ve samimi olmalı. Kendimi korumak adına bu tür insanlarla bağımı kestim.”

Bozoklu'nun kimden bahsettiği merak konusu oldu.