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Ekranların sevilen yapımlarından Gönül Dağı'nın başrolü Berk Atan, geçtiğimiz gün trafik kazası geçirmişti.

Berk Atan son olarak bir paylaşım yaparak kaburgalarından kırıklar olduğunu açıklamıştı. Atan'ın kaza yaptığını öğrenen Gülsim Ali, yaşadığı panik anlarını ve Berk Atan'ın sağlık durumunu anlattı.

Kazayı duyduğu an yaşadığı panik dolu dakikaları anlatan Gülsim Ali, “Elim ayağım titredi resmen, hemen telefona sarıldım.” diyerek o anki duygularını paylaştı:

"ANNESİNİ ARADIM"

“Saat sanırım 2'ydi ama ben haberi daha geç aldım. Meğer kaza daha erken olmuş. Annesi Hülya Hanım’la da görüştüm. Kendisiyle zaten sık sık konuşuruz, çok da kıymet verdiğim bir insandır. Kazayı duyduktan sonra hemen aradım. Dün de yeniden görüştük. Çok şükür, sesinden morali yerinde gibi geldi. Tabii ki böyle bir kazanın ardından ağrıları varmış ama genel durumu iyiymiş.”