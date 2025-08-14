Abone ol: Google News

Gönül Yazar 89 yaşına girdi: "Belki yeni kocam olur"

'Taş Bebek' lakaplı müzisyen Gönül Yazar, doğum günü dileğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.08.2025 13:41
Gönül Yazar 89 yaşına girdi:

Şarkıcı ve söz yazarı Gönül Yazar, geçtiğimiz haftalarda sevenlerini korkutmuştu. İddialara göre Yazar entübe edildi. Haberlerin hemen ardın ünlü isim sağlık durumunu açıklamıştı. Ünlü isim, iddiaların yalan olduğunu açıklamıştı.

Son olarak 'taş bebek' lakaplı Gönül Yazar, 89. yaşını kutladı. 

Arkadaşlarının düzenlediği doğum günü partisine neşesiyle damga vuran Yazar, ilginç isteği ile dikkat çekti.

"ÇOK ZAYIFLADIM"

Daha önce 6 kere evlenen Gönül Yazar, pastasındaki mumları ise "Çok zayıfladım, biraz kilo almak istiyorum. Yeni yaşımda belki koca da olur" diyerek üfledi.

Magazin Haberleri