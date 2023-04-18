Gülben Ergen'den Seda Sayan açıklaması
ensonhaber.com

Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı bir sağlık sorunuyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Gülben Ergen, evinden paylaşımlar yapmaya başladı.

Sosyal medyada sık sık paylaşımlarıyla dikkat çeken Gülben Ergen, bugün takipçileriyle soru- cevap yaptı.

Gülben Ergen'den Seda Sayan açıklaması

Takipçilerden Ergen'e ' ile küs müsünüz?' sorusu soruldu.

Gülben Ergen'den Seda Sayan açıklaması

"Canız biz"

ise takipçinin bu sorusuna, "Yok. Dün konuştuk. Canız biz" şeklinde cevap verdi" Seda Sayan ise Ergen'in bu cevabını sayfasında alıntılayarak ortaya atılan iddialara son noktayı koydu.

Gülben Ergen'den Seda Sayan açıklaması