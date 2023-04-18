Gülben Ergen'den Seda Sayan açıklaması Seda Sayan'la küs olduğu iddia edilen Gülben Ergen, takipçisinin sorduğu soruyla bu konuya açıklık getirmiş oldu.

ensonhaber.com Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı bir sağlık sorunuyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Gülben Ergen, evinden paylaşımlar yapmaya başladı. Sosyal medyada sık sık paylaşımlarıyla dikkat çeken Gülben Ergen, bugün takipçileriyle soru- cevap yaptı. Takipçilerden Ergen'e 'Seda Sayan ile küs müsünüz?' sorusu soruldu. "Canız biz" Gülben Ergen ise takipçinin bu sorusuna, "Yok. Dün konuştuk. Canız biz" şeklinde cevap verdi" Seda Sayan ise Ergen'in bu cevabını sayfasında alıntılayarak ortaya atılan iddialara son noktayı koydu.