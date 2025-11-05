Gülben Ergen'in konser maratonu: ABD'de bornozla gezdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerika turnesine çıkan Gülben Ergen'den çok konuşulacak görüntüler...

Ergen, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Amerika turnesine çıktı.

İlk olarak New Jersey’de düzenlenen etkinlikte sahne alan ünlü isim, Amerika turnesinin son gününde ise bornozuyla sokakta yürürken görüntülendi.

BORNOZUYLA BURGERCİYE GİTTİ

Ergen, birçok eyaleti kapsayan konser maratonunun ardından yorgunluğunu bir burgercide atmak istedi.

Turnenin final gününde bu kez sahnede değil, bornozuyla sokakta objektifelere yansıyan ünlü sanatçının rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

"YURT DIŞINDA KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL"

Söz konusu görüntülerde, Ergen'in, "Bornozla hamburgerciye mi gidilir? Yurt dışında kimsenin umrunda değil." şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşananların sosyal medyada viral olması sonrası Ergen de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ergen, paylaşımına "Millet maç izliyordu, kimseye dert olmadı bornozlu bir kadının gelişi” ifadelerini not düştü.

Tartışma yaratan görüntüler, sosyal medyayı da ikiye böldü.

Ergen, hayranlarından destek alırken, bazı kullanıcılar ise eleştirilerde bulundu.