Gülcan Arslan taytlı tulumuyla gündemde! Görenler yorum yapmadan geçemedi

En son internette yayın yapan bir platformda yer alan Kimler Geldi, Kimler Geçti projesinde boy gösteren ünlü oyuncu Gülcan Arslan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her adımı adeta olay olan ve gittiği yerde dikkat çekmeyi seven ünlü isim, bu defa katıldığı bir davetteki tarzıyla adından söz ettirdi.

KIRMIZI TULUM

Geceye kırmızı iç belli eden tayt tulum ile katılan Gülcan Arslan bu haliyle pek beğenilmedi. Kombinini deri ceketi ve ışıltılı bir kolye ile tamamlayan Arslan'ın cesur tarzı, yorum yağmuruna tutuldu.

Arslan; Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Doğduğun Ev Kaderindir, Sandık Kokusu gibi popüler dizilerde rol almıştı.