Gülşen sahneye eşofman ile çıktı Seçimden önce yaptığı açıklamalar ve cesur sahne kıyafetleriyle dikkati çeken Gülşen, sahne tarzında değişiklik yaparak eşofman giymeyi tercih etti. Ülkeden ayrılacağını söyleyen şarkıcı, konserlerine ise devam ediyor.

Bugüne kadar cesur sahne paylaşımları ve söylemleriyle adından söz ettiren Gülşen, seçimin gidişatına göre ülkede kalıp kalmayacağına karar vereceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasından sonra ülkeden ayrılması beklenilen Gülşen, konserlerine devam ediyor. Verdiği söylemlerle seçmenlerin üzerinde baskı oluşturmaya çalışan şarkıcı, sahne tarzını da değiştirdi. Eşofmana geçti Farklı sahne kıyafetlerine alışık olduğumuz Gülşen'in bu seçimi sosyal medyanın gündemine oturdu. Sahne tarzında değişiklik yaparak eşofman giymeyi tercih eden ünlü ismin şıkır şıkır küpeleri de dikkatlerden kaçmadı. Yorum yağdı Gülşen'in spor kombinine sosyal medyada; 'Ters köşenin kralını yapmış', 'Eşofmanla mı sahneye çıkmış?' gibi yorumlar yapıldı. Gidemeyenlerden Gülşen'in ülkeden gideceğine kesin gözüyle bakılıyordu. İmam Hatiplilere hakaret eden ve davası süren Gülşen, seçimi Erdoğan'ın kazanması halinde oğlunun yanına Londra'ya yerleşecekti. Ancak konserlerine ara vermeyen Gülşen, "Gidemeyenlerden" oldu. Ülkeyi terk edemeyen Gülşen'in seçimden sonra da köşesine çekilmesi ayrıca dikkati çekiyor. Gözden Kaçmasın Şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davada karar çıktı Haberin Detayları