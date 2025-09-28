Gülşen yine sahnede sınırları zorladı: Sosyal medya ikiye bölündü

Ünlü şarkıcı Gülşen, bir kez daha sosyal medyayı ikiye böldü...

Sahnede sınırları zorlayan Gülşen, sahne performanslarının yanı sıra cesur kıyafet seçimleriyle de sosyal medyada gündem oluyor.

TRANSPARAN KIYAFETİ ÇOK KONUŞULDU

Ünlü şarkıcı, son konserinde ise transparan ışıltılı bir elbiseyi tercih etti.

Gülşen, tek parça iç çamaşırıyla üst kısmını açık bırakmayı seçti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Gülşen’in transparan sahne kostümü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sahne kostümü tercihi, hem eleştiri hem de beğeni yorumları aldı.

KIYAFETİ "FAZLA CESUR" BULDULAR

Sosyal medya platformları üzerinden yapılan yorumlarda, kimi kullanıcılar şarkıcının kıyafetini “fazla cesur” bulurken, bazıları ise ona “çok yakışmış” değerlendirmesi yaptı.