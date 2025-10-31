Hadise 40'ı kutlamaya doymadı! Yeni pozlar geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin, 22 Ekim’de kutladığı 40 yaş doğum günü bitmiyor. Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğum haftası boyunca sevenleriyle birlikte olduğunu söyledi.

"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Hadise paylaşımında, “Bana sadece doğum günü değil, doğum haftası yaşatan canlarım… Hepinizi çok seviyorum. Çok pasta kestim bu hafta, çok mum üfledim.” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLAR BEĞENİLDİ

Şarkıcının paylaştığı karelerde, doğum günü pastaları ve dostlarıyla geçirdiği neşeli anlar dikkat çekti.

Enerjisi, sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman gündemde olan Hadise’nin bu samimi doğum günü mesajı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.