Haber Merkezi
Hadise, özel hayatı ve kariyerindeki çalışmalarıyla gündemden düşmüyor.
Son zamanlarda peş peşe konserler veren Hadise, yurt içinde havaların ısınmaması nedeniyle soluğu yırt dışında aldı.
Hadise, yaz sezonunu Maldivler'de açmayı tercih etti.
MALDİVLER'E GİTTİ
Maldivler'e giden ünlü şarkıcı, bikinili pozlarını ve tatilinden kareleri takipçileriyle paylaştı.
"BIRAK SANA İSTEDİKLERİ GİBİ SESLENSİNLER"
Hadise, paylaşımına "Başkalarıyla aynı yolu izlemediğin için sana kayıp diyecekler. Bırak sana istedikleri gibi seslensinler.
Onların oynamanı istediği rolü oynamak zorunda değilsin. Dünyada oynamak için kendi rolünü yarat." notunu düştü.
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