Esra Ezmeci’ye 'klinik psikolog' unvanı nedeniyle ceza: Yalan haberlere dava açacağım

İstanbul Beşiktaş’taki ofisinde yer alan tabelada “klinik psikolog” unvanını kullandığı tespit edilen Esra Ezmeci hakkında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Yapılan denetimlerde, Ezmeci’nin bu unvanı kullanmasına olanak tanıyan resmi bir diplomasının bulunmadığı belirlendi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün denetimiyle başlayan süreç, savcılık soruşturması ve mahkeme aşamasının ardından karara bağlandı.

10 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Esra Ezmeci, “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” kapsamında suçlu bulundu.

Mahkeme, 10 ay hapis cezasına hükmederken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

"KASTEN YALAN HABER YAPTILAR"

Kararın ardından açıklama yapan Esra Ezmeci, hem psikoloji eğitimi hem de yüksek lisans yaptığını ifade ederek, klinik psikoloji unvanı için geçmişte kendisinin dava açtığını söyledi.

Ezmeci, hakkında kasıtlı olarak yanlış haberler yapıldığını savunarak "Haberi sözcü yaptı. Hem psikoloji hem yüksek lisansı yaptım. Uygulamalı psikoloji yüksek lisansı bitirdim. 7 sene sonra klinik psikoloji için ben dava açtım. O unvan benim de hakkım diyerek dava açtım. Şimdi kasten yalan haber yaptılar. Yalan haberlere dava açacağım" dedi.

DOSYAYA İTİRAZ ETTİ

Ezmeci’nin, yerel mahkeme kararına karşı üst mahkemeye itiraz ettiği öğrenildi.

Dosyaya ilişkin hukuki süreç devam ediyor.