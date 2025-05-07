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Haber Merkezi

Ekim ayında Ural Kaspar ile dünyaevine giren 35 yaşındaki oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan bebek müjdesi gelmişti. 3 aylık hamile olan ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Önce bebeğinin cinsiyetini takipçilerine soran güzel oyuncu, daha sonra cinsiyeti sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.

"NEŞE VE MUCİZE GETİRECEK"

Askıya pembe bebek elbisesi asan ünlü oyuncu, kızı olacağını müjdeledi.

'Hayatımıza renk, neşe ve mucize getirecek olan küçük kalbin kim olduğunu açıklamanın zamanı... Bakalım tahminler doğru mu?'