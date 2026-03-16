Hande Ataizi, Hülya Avşar'ın dizisini beğenmedi: Ben oynamam

Uzun zamandır ekranda olmayan isimlerden Hande Ataizi, verdiği röportajda Hülya Avşar’ın rol aldığı “Aynı Yağmur Altında” dizisine yönelik eleştirilerde bulundu.

Ataizi, diziyi izlediğini söyleyerek projeyi beğenmediğini açıkça dile getirdi ve böyle bir yapımda yer almak istemeyeceğini ifade etti.

Röportaj sırasında Ataizi’ye, Hülya Avşar’ın üstlendiği rolün kendisine teklif edilmesi durumunda projede yer alıp almayacağı soruldu. Oyuncu bu soruya oldukça net bir yanıt verdi.

"ALLAH KORUSUN"

Ünlü oyuncu, “iyi işlerde yer almayı tercih ettiğini” vurgulayarak diziyi beğenmediğini ifade etti. 2. Sayfa'da yer alan habere göre Ataizi, şu ifadeleri kullandı: “Allah korusun! Tabii ki oynamazdım. Öyle bir hırsım yok yani ‘Her daim bir işte olayım’ diye. Mümkün olduğunca seçmeye çalışıyorum.

"BERBAT"

Hülya Avşar adına söylemiyorum ama diziyi izledim… Dizi berbat yani. Ben öyle bir işin içinde yer almak istemezdim.”