Hande Erçel çabuk unutuldu! Hakan Sabancı fenomen Naz Şahin'le görüntülendi

- Hande Erçel ile üç yıllık ilişkisini bitiren Hakan Sabancı, Naz Şahin ile görüntülendi.
- Ayrılık Hakan Sabancı'nın güven problemi nedeniyle gerçekleştiği iddiasını gündeme getirdi.
- Sabancı ve Şahin'in görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve "Hande Erçel'i çabuk unuttu" yorumları yapıldı.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, 3 yıldır sosyetik isim Hakan Sabancı ile aşk yaşıyordu. Evlilikle sonlanması beklenen ilişki, sürpriz bir şekilde bitti.
Ayrılığın yankıları devam ederken ünlü çiftin güven problemi nedeniyle ayrılığı iddiası gündeme geldi.
FENOMENLE GÖRÜNTÜLENDİ
Sosyetik çapkın Hakan Sabancı, Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi sosyal medya fenomeni Naz Şahin ile görüntülendi.
@gossippasta sayfasında Hakan Sabancı ve Naz Şahin'in birlikte alışveriş yaparken kameralara yansıyan görüntüleri paylaşıldı. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken 'Hande Erçel'i çabuk unuttu' yorumları yapıldı.