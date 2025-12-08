Katy Perry, Justin Trudeau ile ilişkisini duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau ile aşk yaşıyor.

Perry, Kanada'nın Justin Trudeau ile ilişkisini Instagram'dan duyurdu.

İkili daha önce de el ele görüntülenmişti.

KONSERİNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Trudeau, Perry'nin bir konserinde görüntülenmiş ve pop yıldızıyla aşk yaşadıklarına dair söylentiler artmıştı.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Perry, Trudeau ile birlikte gittiği Japonya seyahatine ait bir dizi fotoğraf ve videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

AŞIKLARIN PARİS ÇIKARMASI

Çift, ekim ayı sonunda Paris'te ilk kez birlikte görüntülenmişti.

Ünlü magazin haber sitesi TMZ, Perry'nin 41. doğum günü kutlaması sonrası çekildiği belirtilen görüntüleri yayınlamıştı.

2015-2025 yılları arasında Kanada başbakanı olarak görev yapan Trudeau, 18 yıl boyunca Sophie Grégoire ile evliydi. Üç çocukları bulunan çift 2023 yazında ayrıldı.

