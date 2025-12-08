Abone ol: Google News

Sinem Ünsal ve Berk Cankat'tan yeni paylaşım! Asansörde poz verdiler

Yoğun iş temposu yüzünden görüşemeyen aşıklar Sinem Ünsal ve Berk Cankat'ın “kavuştuk” notuyla paylaştığı asansör pozu, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 11:17
  • Sinem Ünsal ve Berk Cankat, yoğun iş temposu nedeniyle uzun süre ayrı kaldı.
  • "Kavuştuk" notuyla asansörde çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştılar.
  • Paylaşım, kısa sürede büyük ilgi topladı.

Ekranların yeni reyting rekoru kıran dizisi  Uzak Şehir'de Alya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sinem Ünsal, sevgilisi Berk Cankat ile yeni karesini Instagram'dan paylaştı.

Mardin'de çekilen dizinin yeni sezon çekimleri başlayınca sevgililer ayrı kaldı. 

KAVUŞTULAR

Ünsal’dan, sevgilisi Berk Cankat ile romantik paylaşım geldi.  Sinem Ünsal, Berk Cankat ile asansörde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak 'Kavuştuk' sözlerine yer verdi.

Sinem Ünsal, sevgilisi ve meslektaşı Berk Cankat ile fotoğrafını paylaşarak 'Özledim' notunu düşmüştü.

