Sinem Ünsal ve Berk Cankat'tan yeni paylaşım! Asansörde poz verdiler

- Sinem Ünsal ve Berk Cankat, yoğun iş temposu nedeniyle uzun süre ayrı kaldı.
- "Kavuştuk" notuyla asansörde çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştılar.
- Paylaşım, kısa sürede büyük ilgi topladı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ekranların yeni reyting rekoru kıran dizisi Uzak Şehir'de Alya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sinem Ünsal, sevgilisi Berk Cankat ile yeni karesini Instagram'dan paylaştı.
Mardin'de çekilen dizinin yeni sezon çekimleri başlayınca sevgililer ayrı kaldı.
KAVUŞTULAR
Ünsal’dan, sevgilisi Berk Cankat ile romantik paylaşım geldi. Sinem Ünsal, Berk Cankat ile asansörde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak 'Kavuştuk' sözlerine yer verdi.
Sinem Ünsal, sevgilisi ve meslektaşı Berk Cankat ile fotoğrafını paylaşarak 'Özledim' notunu düşmüştü.