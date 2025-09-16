Abone ol: Google News

Hande Erçel'den başörtülü kare! Sosyal medyada yine gündem oldu

Sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile aşkı sona eren ünlü oyuncu Hande Erçel şimdi de yeni filminden karelerle sosyal medyayı salladı.

Yayınlama Tarihi: 16.09.2025 15:45
Yeni sinema filmiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Erçel, aşk hayatıyla bir süredir gündemi meşgul ediyor.

BAŞÖRTÜLÜ HANDE

Sosyal medyada aktif olan Erçel, şimdi de başörtülü kareleriyle sosyal medyayı salladı.

Yeni filmin ilk kareleri kısa sürede TT oldu. Erçel'in yeni filmindeki yeni imajına yorum yağdı.

EVLENECEKLERDİ

Evlilik hazırlıkları yaptığı düşünülen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, sürpriz bir kararla ilişkilerini noktalamıştı. Ayrılığın ardından ikili, sosyal medya hesaplarındaki tüm ortak fotoğrafları silmişti. Bu gelişme, magazin gündeminde geniş yankı bulmuştu.

