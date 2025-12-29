Abone ol: Google News

Hande Erçel'in yerini doldurdu! Rabia Soytürk'ten Hakan Sabancı iddialarına cevap verdi

Hande Erçel'den ayrılır ayrılmaz Rabia Soytürk'le olmaya başlayan sosyetik çapkın Hakan Sabancı'nın hızına yetişilemiyor. Rabia Soytürk'ten açıklama geldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.12.2025 07:34
  • Ünlü çift Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılığı sonrası yeni ilişkiler gündeme geldi.
  • Hakan Sabancı'nın Rabia Soytürk ile görüştüğü iddiaları ortaya atıldı.
  • Rabia Soytürk, bu konuda çok fazla konuşulacak bir şey olmadığını belirtti.

Evlenmeleri beklenilen ünlü oyuncu Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı'nın sürpriz bir şekilde yollarını ayırması sevenlerini şaşırtmıştı. Ayrılıkta üçüncü kişi iddiaları ortaya atılsa da Hakan Sabancı, bu söylemleri net bir şekilde yalanlamıştı.

HEMEN UNUTTULAR

Barışacakları umut edilen ikilinin başka aşklara yelken açtıkları iddia edildi. Öyle ki, Hakan Sabancı'nın bir aydır oyuncu Rabia Soytürk ile görüştüğü söylentileri yayıldı. Hande Erçel'in de ayrıldıktan hemen sonra yapımcı Onur Güvenatam'la aşk yaşadığı öğrenilmişti.

"HAKAN'I YALANLAMADI"

Katıldığı bir davette 2. Sayfa mikrofonlarına konuşan oyuncu Rabis Soytürk, "Belki bazı şeyler şu an konuşulması gerekmiyordur, konuşulması gerektiği zaman konuşulur" dedi.

