Lösemi teşhisi konulan şarkıcı Cansever'den yeni açıklama geldi

90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden olan Cansever, geçtiğimiz günlerde üzücü haber gelmişti.

Almanya'da yaşayan sanatçı, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Bu nedenle bir süre konserlerine ara vereceğini duyuran sanatçı, hasta yatağından paylaştığı fotoğrafla sevenlerini üzmüştü.

YENİ AÇIKLAMA

Sosyal medyada aktif olan ve sağlık durumu hakkında sık sık bilgi veren Cansever, yeni bir paylaşımda bulundu.

Lösemi tedavisi gören şarkıcı Cansever, sevenlerine seslendi:

"Selam olsun tüm sevenlerime, can dostlarıma, akrabalarıma, sanatçı dostlarıma... Bugün kendimi biraz daha iyi hissettim. O yüzden bu videoyu yapmak istedim. Öncelikle bana etmiş olduğunuz dualar için Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.

"ALLAH SİZİ BAŞIMDAN EKSİK ETMESİN"

Yalnız şunu belirtmek istiyorum buradan, çok ağır ilaçlar, antibiyotikler alıyorum ve onlar bana çok sürekli uyku yapıyor. O yüzden herkese tek tek cevap veremiyorum. Anlayışınıza sığınıyorum. O yüzden buradan bu videoyu yapmak istedim. Her şey için çok sağ olun. Allah sizi sizi başımda eksik etmesin inşallah. Allah'a emanet."