Hastaneye kaldırılmıştı! Hepsi'den Yasemin Yürük son durumunu anlattı

Bir dönemin popüler gruplarından Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçirdi.

Etiler'de yürüyüş yaparken dengesini kaybedip düşen ve hastaneye kaldırılan Yasemin Yürük, tedavi sürecindeki zorlukları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bir haftadır hastanede müşahede altında tutulan Yürük, durumunun sanıldığından çok daha ciddi olduğunu vurguladı.

"NORMAL KIRIK DEĞİL"

Kırığının boyutunun ciddi olduğunu belirten Yasemin Yürük, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Selamlar hepinize, bir süredir hastanedeyim, tam bir haftadır. Yarın eve çıkacağız inşallah. Bugün 8. günümüz... Çok zor birkaç gün geçirdim. Ağrım çok, tarifsiz... Bu normal bir kırık değil öncelikle onu söyleyebilirim. Benim kırığım ön kaval kemiğimden yani ön bacağımdan. Oraya platin takıldı.

"HERKESİ TANIMIŞ OLDUM"

Bir dostunuz, arkadaşınız bu kadar uzun hastanede kalıyorsa bilin ki çok ciddi bir durum var. 'Aradım, dönmedi' gibi bir durum değil de onu ziyaret etmenizi tavsiye ederim."

Bu durumda ben herkesi tanımış oldum, çok da iyi oldu açıkçası. Ama çok şanslıyım ki pırlanta kalpli arkadaşlarım varmış. İnşallah en kısa zamanda yürüyebileceğim. His kaybı var çünkü ama geçecek inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin."