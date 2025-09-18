Hayranını kırmayıp makyajsız haliyle fotoğraf çektiren Burcu Özberk, sosyal medyada gündem oldu

"Güneşin Kızları" dizisiyle parlayan Burcu Özberk, kariyeri kadar gündelik yaşantısıyla da konuşuluyor.

Sosyal medya hesabından sık sık gittiği yurt dışı tatillerinden kareler yayınlayan güzel oyuncu, yurda döndü.

Özberk, bu defa bambaşka bir konuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Köpeğiyle yürüyüş yapan güzel oyuncu, genç bir hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Makyajsız olduğu halde hayranını kırmayan Özberk'in doğal halini hayranı, sosyal medyaya yaydı. O hayran, birlikte çekilen kareyi paylaşırken altına öyle bir not yazdı ki olay oldu.

"FOTOĞRAFLARDA GÜZELMİŞ"

Burcu Özberk hayranı olduğunu iddia eden kişi, kareye "Ama sen fotoğraflarda çok güzeldin. Benim aşkım bitti.” yazdı.

"TİPİ TİP"

Sosyal medya kullanıcıları, Özberk yerine o hayrana had bildirdi. “Her haliyle çok güzel” yorumlarıyla ünlü oyuncuya destek yağdı.

Eski manken de bu kareyi yayınlayıp, paylaşan hayran için "Dedi Tipitip" yazdı: