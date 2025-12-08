Hülya Avşar kızı Zehra hakkında konuştu: "Anneanne olmaya hazırım"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Her yaptığı her söylediği olay olan isimlerden Hülya Avşar, önceki gün Tarabya'da görüntülendi. Gazetecileri görünce gülümseyerek selam veren Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu hakkında konuştu.

Hayallerinden bahseden ünlü isim, "Çok güzel şeyler başarabilmişim ya, güzel bir evlat yetiştirmişim. Allah bana torunlarımı da görmeyi nasip etsin. Her ortamda nasıl davranması gerektiğini bilen bir evlat yetiştirdim. Üç yıldır bir yerlerde yakalanıyorlar onlar da. Bu aralar evlilik meselesi çok çıkıyor haberlere.

"KAYA DA MUTLU OLUR"

Gelin ata binmiş ya nasip demiş. Kendileri çok iyi bilir ne zaman olacağını. Kaya (Çilingiroğlu) da çok mutlu olur" ifadelerini kullandı.

Avşar, "Anneanne olmaya ben hazırım, inşallah torunlarımızı da görürüz. Anneanne olmaya hazırım. Her şey sıralı olsun hayatta. Evlenirse ve çocukları olursa bunu sonuna kadar sahipleniriz" şeklinde yanıt verdi.

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu'yla evliliğinden dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, 3 yıldır Mürsel Kaya ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.