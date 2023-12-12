İbrahim Çelikkol'un yeni partneri heyecan yarattı: Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen Ekranlara dönmeye hazırlanan yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol'un partneri, Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen oldu.

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Daha önce Siyah Beyaz Aşk, Muhteşem İkili ve Merhamet gibi çok izlenen yapımlarda yer alan oyuncu İbrahim Çelikkol, yeni projesi Ölene Kadar ile yeni yılda hayranlarının karşısına çıkacak.

Çelikkol’a yeni dizisinde eşlik edecek çok merak edilen partneri de belli oldu.

Melis Sezen dönüyor

Yakışıklı oyuncuya, sempatikliğiyle gönüllerde taht kuran 'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile büyük beğenin toplayan oyuncu Melis Sezen eşlik edecek.

‘Derin’ çok beğenilmişti

2020-2022 yılları arasında ekrana gelen ve izlenme rekorları kıran “Sadakatsiz” dizisinde canlandırdığı ‘Derin’ karakteriyle yıldızı parlayan Melis Sezen, “Ölene Kadar” projesi için anlaşmaya vardı.

Melis Sezen ve İbrahim Çelikkol'un dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.