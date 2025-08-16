İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak ile mahkemelik oldu

Dilan Çıtak ve babası İbrahim Tatlıses arasında sular durulmuyor.

Dilan Çıtak, geçtiğimiz aylarda babası İbrahim Tatlıses'i ima ettiği "şiddet" paylaşımıyla herkesin kafasını karıştırmıştı.

"Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli." diyerek açıklama yapacağını söyleyen Dilan Çıtak, daha sonra sessizliğe bürünmüştü.

İkilinin gergin devam eden ilişkileri, mahkemeye taşınıyor.

TARTIŞMA KISA SÜREDE ALEVLENDİ

Olayın fitili, geçtiğimiz yıl Bodrum'daki evlerinde yapılan bir kahvaltı sırasında ateşlendi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, baba-kız arasında başlayan tartışma, kısa sürede alevlendi.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Dilan Çıtak, tartışma esnasında babası İbrahim Tatlıses'e yönelik ağır hakaretler etti.

BABASINA KUMANDA FIRLATTI

Daha sonra Çıtak, masadaki televizyon kumandasını alarak babasına doğru fırlattı.

"EVDEN UZAKLAŞTIRIN"

Kumanda Tatlıses'e isabet etmese de olaya tanık olan evdeki çalışanlar, ifadelerinde olayı doğruladı.

Tanık beyanlarına göre, olayın büyümesi üzerine İbrahim Tatlıses, çalışanlarına yüksek sesle "evden uzaklaştırın" talimatı verdi.

SAVCILIK DOSYAYI KAPATMADI

Olayın ardından İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'tan şikayetçi oldu.

Ancak ilerleyen günlerde şikayetinden vazgeçtiğini belirtti.

Buna rağmen savcılık, dosyayı kapatmadı.

FIRLATILAN KUMANDA 'SİLAH' SAYILDI

Savcılık, olayın "kamu davası" niteliği taşıdığına karar verdi. Fırlatılan televizyon kumandası, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 6. maddesi uyarınca "silah" olarak kabul edildi.

TCK'nın 73. maddesi gereği bu tür suçlar şikayete bağlı olmadığından, Tatlıses'in şikayetini geri çekmesi sonucu değiştirmedi.

Savcılık, Dilan Çıtak'ın eylemini "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" olarak nitelendirdi.

Soruşturma dosyasında, şüphelinin alınan ifadesinde suçlamaları kabul ettiği bilgisine de yer verildi. Hazırlanan iddianame, kamu adına cezalandırma talebiyle mahkemeye gönderildi.