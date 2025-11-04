İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlıses’e cevap verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda büyük torunu Mert'in, Sarıyer'deki dairesini rızası dışında altı yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla yasal yollara başvurmuştu.

TORUNUNU DAİREDEN ATTI

Mahkeme, iki yıldır görülen davada Tatlıses'i haklı bulmuştu.

Mert Tatlı'nın dedesine ait daireyi boşaltmasına karar verilmiş ve 370 bin 346 TL haksız işgal tazminatı ödemesine hükmedilmişti.

Tatlıses, daha sonra da 'Tatlıses' markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle büyük oğlu Ahmet Tatlıses’e dava açmıştı. Baba oğul arasındaki gerginlik bitmiyor. Ünlü türkücü, oğlu Ahmet Tatlıses'in kendisini tehdit ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme, Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı vererek elektronik kelepçe takılmasına hükmetti. İzmir 2'nci Aile Mahkemesi, Ahmed Salim Tatlıses’e elektronik kelepçe takılmasına karar verdi.

"BEN BAŞKA ŞEHİRDEYİM"

Karar sonrası babasına 3 kilometreden fazla yaklaşamayacak olan Ahmet Tatlıses, "Evet, babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz.

Ne telefon, ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul’da, kendisi İzmir’de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamadan sonra İbrahim Tatlıses, avukatı aracılığıyla sosyal medyadan paylaşım yaptı:

"Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunduğu ve bu nedenle işlerini göremediği iddiasıyla oğlu Ahmet Tatlıses tarafından açılan vesayet davası, yapılan yargılama sonucunda İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığının tam olduğu, kendi işlerini görebildiği ve bakım veya korunmaya ihtiyacının bulunmadığı tespit edilerek mahkemece reddedilmiştir."