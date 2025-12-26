Abone ol: Google News

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın filtresi olay oldu

Usta oyuncu Güven Hokna'nın sosyal medyada yayınlanan son karesi gündem oldu. Filtreyi abartan Hokka'ya yorum yağdı.

Yayınlama Tarihi: 26.12.2025 13:58
Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın filtresi olay oldu
  • Güven Hokna'nın sosyal medyada paylaştığı, filtreli fotoğrafı takipçilerini şaşırttı.
  • Esprili yorumlar alan bu fotoğraf, sosyal medyada olay oldu.
  • Tepkiler üzerine Hokna, fotoğrafı hesabından kaldırdı.

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda gibi unutulmaz dizilerde rol alan Güven  Hokna, Hayriye karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

FİLTRELİ GÜVEN HOKKA

Şimdilerde 79 yaşında olan usta sanatçı, verdiği kilolar sonrası yaşadığı değişimle dikkat çekiyordu. Ancak son paylaşımı sosyal medyada takipçilerini şaşkına uğrattı.

ESPRİLER YAPILDI

 Hokna'nın filtreli halini görenler gözlerine inanamadı. Usta oyuncunun o haliyle ilgili sosyal medyada esprili paylaşımlar yapıldı.

Fotoğrafın sosyal medyada olay olmasının ardından Güven  Hokna, hesabından fotoğrafı sildi.

