İddialar Fahriye Evcen'in canını sıktı: 'Aile hayatına saygınız olsun'

Çalıkuşu dizisinde tanışıp birbirlerine aşık olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit 2017'de evlenmişlerdi.

Ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, 2023'te ise ikinci oğulları Kerem’i dünyaya getirmişti.

İLK ÖZÇİVİT'İ SİLDİ

Fahriye Evcen’in sosyal medya profilinde yer alan soyadı kısmından 'Özçivit'i silmesi, boşanma söylentilerini beraberinde getirdi. Güzel oyuncu konuşulanlardan sonra Özçivit soyadını geri ekledi.

YAZLIKTA KAVGA İDDİASI

Geçtiğimiz gün de yazlıklarında büyük bir kavga ettikleri iddia edilen çiftten açıklama geldi. İkili sayfalarından şu yazıyı paylaştı:

“Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize, ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse bunu yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır”