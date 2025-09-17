İdo Tatlıses ikizlerden sonra hayatlarını anlattı: "Ev deliler hastanesine döndü biraz"

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile görkemli bir törenle evlenmişti.

Mutlu bir evlilik sürdüren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuştu.

Magazin dünyasının örnek evliliklerine bir de ikiz bebeklerini katan çiftten İdo Tatlıses, Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Evin son durumundan bahseden İdo, samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, evleri için 'Deliler hastanesine benzedi.' dedi.

İşte İdo Tatlıses'in açıklamalarından satır başları:

*“Babam şarkıcı olmamı istemedi. Şu an anlıyorum onu. İyi ki onun oğluyum.

* İnsanın kendi çocuğuyla sınanması bambaşka bir şey.

"ANNELERE BİR ENERJİ GELDİ"

* Annem çok iyi babaanne oldu. İnanılmaz bir enerji patlaması yaşıyor, sanki annem 2 tane doğurmuş gibi. Kayınvalideyle bir gün at oluyorlar, bir gün eşek. Deliler hastanesine döndü ev biraz.

* Babam da çocukları çok güldürüyor. Bıyığı hoşlarına gidiyor."

‘YASEMİN’İN BANA İHTİYACI YOK’

İdo Tatlıses, “Kadın isterse her şeyi yapar, bunu annemden gördüm. Eşimi de öyle görüyorum. Yasemin’in de bana ihtiyacı yok. Öyle de olması lazım.” dedi.