İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizleri kreşe başladı

Sağlık durumuyla ilgili sık sık gündeme gelen Yasemin Şefkatli, son paylaşımında oğullarının kreşe başladığını açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 15.10.2025 13:02
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde göbek fıtığı nedeniyle ameliyat olmuştu.

"İYİYİM"

Operasyonu başarılı geçen Şefkatli, hasta yatağından bir fotoğrafını yayınlayarak "Ameliyat bitti, şükür çok iyiyim." notunu yazmıştı.

Sağlık durumuyla ilgili sık sık gündeme gelen Şefkatli, son paylaşımında oğullarının kreşe başladığını açıkladı.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE BÜYÜDÜLER"

Sosyal medya hesabından oğullarının okuldan karelerini yayınlayan Şefkatli, "Gözünüzün önünde büyüdüler." ifadelerini kullandı.

