İkinci kez damat oldu! İbrahim Çelikkol, Natali Yarcan ile evlendi

Ekranların başarılı ve yakışıklı isimlerinden ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, ikinci kez evlendi. Çelikkol, sosyal medya paylaşımıyla yemek kitapları yazarı ve TV programcısı Natali Yarcan ile evlendiğini duyurdu.

"GÜZEL SEVİYORUM SENİ"

Çelikkol paylaşımında, evlilik tarihini '20.09.2025' olarak belirtirken Özdemir Asaf’ın şu dizelerini kullandı; "Öylesine güzel seviyorum ki seni; öylesine saf, öylesine temiz, öylesine derin ve ‘öylesine’ değil…"

Yarcan, sosyal medya hesabındaki kullanıcı adını güncelleyerek Natali Yarcan Çelikkol yaptı.

Daha önce Mihre Mutlu ile evlenen Çelikkol'un bu evlilikten bir çocuğu bulunuyor.