Oyuncu Buse Varol tuvalette kilitli kaldı! O anları paylaştı

Şarkıcı Alişan'ın eşi iki çocuk annesi Buse Varol, evlenince ekranlara uzun bir ara vermişti. Gelin Evi programıyla setlere hızlı bir giriş yapan Varol, sosyal medyadaki aktif haliyle de dikkat çekmeye devam ediyor.

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken ünlü isim, çekim için gittiği evde yaşadığı korku dolu anlarla gündeme geldi.

Evin tuvaletinde kilitli kalan Buse Varol, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"ASANSÖRDE KALMIŞ GİBİYİM"

Varol, paylaştığı videoda "Şu an çekimdeyiz ve tuvalette kilitli kaldım. Tuvaletin anahtarı, kapıyı kilitlediğimde kırıldı ve elimde kaldı. Şu an çıkamıyorum. Anksiyetem tuttu. Böyle bir şey olabilir mi? Şu an asansörde kalmış gibiyim. Bütün set seferber oldu beni kurtarmak için." dedi.