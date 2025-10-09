Abone ol: Google News

Fenomen dizilerden Seksenler'den hatırladığımız iki ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner, şu sıralar bebek haberleriyle gündemde. Öner, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Yayınlama Tarihi: 09.10.2025 10:30
İlk kez anne olacak! Begüm Öner'den yeni paylaşım

Seksenler dizisindeki rol arkadaşlıklarını 2015 yılında hayat arkadaşlığına çeviren Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy'dan geçtiğimiz günlerde sevindirici bir haber gelmişti.

HEM DE KIZ

Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift, kısa bir süre önce bebek beklediklerini müjdeledi. İlk hamilelik pozuna "Sağlıkla inşallah" ifadelerini not düşen Öner, geçtiğimiz haftalarda bir kızı olacağını duyurdu.

"HEY GİDİ GÜNLER"

Heyecanı günden güne büyüyen Öner, son paylaşımında takipçilerini geçmişe götürdü. 36 yaşındaki Begüm Öner, eski bir fotoğrafını "Hey gidi günler" diye paylaştı.

İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.

