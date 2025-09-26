İlk kez anne olan Gizem Karaca'nın Yaz'lı son paylaşımı: "Yeni hayatımızın son 3 ayı"

3 ay önce ilk kez anne olan ekranların ünlü ismi Gizem Karaca, anne olduktan sonra değişen hayatını paylaştı.

Son olarak Safir adlı dizide rol alan Gizem Karaca, peş peşe birçok fotoğraf paylaştı.

"BOL SÜTLÜ"

Güzel oyuncu yayınladığı karelere; "Yeni hayatımızın son 3 ayı, unfiltered. Bol sütlü, tükürük mendilli, pışpışlamaktan baş dönmeli, kakası sarı mı değil mi, bir sürü yaşanan ilkli ve so much love " yazdı. Birçok ilki yaşadıklarını belirten Gizem Karaca, "Çok fazla aşk" ifadelerini de kullandı.

LEYLA YAZ

2017 yılında bu yana iş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu evliliği süren Gizem Karaca, aylar önce hamile olduğunu duyurmuştu. Geçtiğimiz haziran ayında kızına kavuşan 33 yaşındaki ünlü isim, bebeğine Leyla Yaz adını verdi.