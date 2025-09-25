İmaj değiştirmişti! İlayda Alişan yeni saçlarıyla poz verdi

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in işletmeci oğlu Oğulcan Engin ile 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu İlayda Alişan sosyal medyayı aktif kullanmayı devam ediyor.

İMAJ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Instagram hesabında 3 milyon fazla takipçisi olan 29 yaşındaki güzel oyuncu imaj değişikliğine gitmişti.

Koyu saçlarından vazgeçen Alişan, saçlarını sarıya boyatan ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni almıştı.

Yeni saçlarıyla kamera karşısına geçip poz veren güzel ismin saçları yine yorum yağmuruna tutuldu.